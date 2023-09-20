Продавав психотропи: на Одещині затримали наркоторговця

Чоловік ховає наркотики. Фото ілюстративне: google

Поліція Білгород-Дністровського району повідомила про підозру місцевому жителю у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах. У результаті санкціонованого обшуку у мешканця вилучили заборонений "товар" та засоби для його пакування. Зловмисника затримано, і йому загрожує ув'язнення та конфіскація майна.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

У сумці фігуранта поліцейські виявили дев'ять пакетиків з різними речовинами, включаючи різнокольорові пігулки, речовину рослинного походження, порошок і кристалічні речовини, а також гроші в сумі 13 тисяч гривень. Деякі з речовин були визнані психотропними після експрес-тесту.

Речові докази. Фото: ГУНП в Одеській області

Крім того, у помешканні виявили медичні шприци з невідомою речовиною, скляні колби, електронні ваги з залишками білого порошку та інші речі, які стали предметом інтересу для слідства. Вилучені речовини та предмети направлені на експертизу для встановлення походження та ваги.

Яке покарання чекає на наркоторговця

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. За цим злочином передбачено від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на клопотання поліції.

Нагадаємо, в Одесі 17-річний юнак продав два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном 14-річній дівчині. Згодом неповнолітню школярку госпіталізували до лікарні, де вона померла через отруєння наркотичними речовинами.