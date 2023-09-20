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Продавал психотропы: в Одесской области задержали наркоторговца

20 сентября 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Продавал психотропы: в Одесской области задержали наркоторговца
Человек прячет наркотики. Фото иллюстративное: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полиция Белгород-Днестровского района сообщила о подозрении местному жителю в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в больших размерах. В результате санкционированного обыска у жителя изъяли запрещенный "товар" и средства для его упаковки. Злоумышленник задержан, и ему грозит заключение и конфискация имущества.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В сумке фигуранта полицейские обнаружили девять пакетиков с разными веществами, включая разноцветные таблетки, вещество растительного происхождения, порошок и кристаллические вещества, а также деньги в сумме 13 тысяч гривен. Некоторые из веществ были признаны психотропными после экспресс-теста.

Фото: ГУНП в Одесской области
Вещественные доказательства. Фото: ГУНП в Одесской области

Кроме того, в доме обнаружили медицинские шприцы с неизвестным веществом, стеклянные колбы, электронные весы с остатками белого порошка и другие предметы, которые стали предметом интереса для следствия. Изъятые вещества и предметы направлены на экспертизу по установлению происхождения и веса.

Какое наказание ждет наркоторговца

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в целях сбыта в больших размерах. По этому преступлению предусмотрено от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по ходатайству полиции.

Напомним, в Одессе 17-летний юноша продал два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином 14-летней девушке. Впоследствии несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в больницу, где она скончалась из-за отравления наркотическими веществами.

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