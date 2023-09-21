В Одесской области будут судить членов преступной группы: в чем их подозревают

Начало суда. Фото: google

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по четырем лицам, которые были членами организованной преступной группы. Они организовали масштабную схему сбыта амфетамина и PVP.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По результатам следствия четверо жителей Черноморска создали сложную сеть распространения наркотиков и психотропов как оптовыми, так и розничными партиями на территории Одесской области.

Они реализовывали свои "товары" через так называемые "закладки", сотрудничая с разными телеграммами-магазинами и проводя личные встречи с надежными покупателями.

Для рекламы своего "бизнеса" и привлечения больше клиентов члены группы создали вебсайт, которым руководил один из организаторов этой преступной схемы.

Деньги от продажи наркотиков покупатели перечисляли на банковские карты или через небанковские операторы платежных и финансовых услуг.







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В ходе следствия было задокументировано более 30 случаев сбыта психотропов и наркотиков обвиняемыми. Правоохранители прекратили деятельность организованной группы в марте этого года. Во время проведения обысков было изъято более 4,7 тысяч фасованных свертков наркотиков, упаковочные материалы, электронные весы, банковские карты, иностранную валюту, мобильные телефоны и четыре автомобиля.

Также было изъято значительное количество оружия, включая два пистолета Макарова, 22 патрона разного калибра, 5 гранат, реактивную противотанковую гранату РПГ-18 и ножи.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков и психотропов на "черном рынке" составляет более 1 миллиона гривен.

Какое наказание ждет участников преступной группы

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 4 участников организованной преступной группы по факту незаконного обращения наркотических средств и психотропных веществ и незаконного обращения с оружием (ч. ч. 2,3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 УК Украины) . Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Между тем, незаконное обращение с оружием карается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Одессе 17-летний юноша продал два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином 14-летней девушке. Впоследствии несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в больницу, где она скончалась из-за отравления наркотическими веществами.