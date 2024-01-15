На Одещині судитимуть підлітка, який вкрав сусідський автомобіль

Авто, яке вкрав підліток. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці відправили на лаву підсудних мешканця Білгород-Дністровського району, якого підозрюють у привласненні автівки. 16-річний хлопець вкрав сусідський транспорт, щоб поїхати на прогулянку до сусіднього села.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Подробиці крадіжки

У комендантську годину підліток вкрав у односельця автомобіль ВАЗ, аби покататися на ньому, та поїхав в інше село. Після чого залишив автівку на околиці та пішов додому. Постраждалий помітив пропажу та повідомив про це до поліції.

Яке покарання загрожує

Наразі хлопця затримали та повідомили про підозру за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років увʼязнення. Матеріали справи передані до суду.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Місцевий мешканець вкрав у сусіда автівку, коли того не було вдома.

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.