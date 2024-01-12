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Мешканець Одещини вкрав автівку у свого сусіда

12 січня 2024 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мешканець Одещини вкрав автівку у свого сусіда
Автомобіль Opel Omega. Фото: Вікіпедія
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Місцевий мешканець вкрав у сусіда автівку, коли того не було вдома.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Інцидент стався у селі Корсунці Подільського району, де зловмисник зламав вхід у сусідський гараж та вкрав автомобіль Opel Omega. Після чого поїхав на ньому додому. 

Потерпілий повернувся додому та помітивши пропажу, звернуся до поліції. Затримати горе-крадія вдалося завдяки сусідам, які бачили його на місці злочину. 

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який привласнив чужий транспортний засіб. Зловмисник вкрав мопед для власного користування. 

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.

Додамо, в Одесі правоохоронці затримали таксиста, якого підозрюють у зґвалтуванні клієнтки. Наразі відомо, що чоловік після скоєного вкрав у жінки особисті речі та гроші.

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