Мешканець Одещини вкрав автівку у свого сусіда
В Одеській області правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Місцевий мешканець вкрав у сусіда автівку, коли того не було вдома.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі інциденту
Інцидент стався у селі Корсунці Подільського району, де зловмисник зламав вхід у сусідський гараж та вкрав автомобіль Opel Omega. Після чого поїхав на ньому додому.
Потерпілий повернувся додому та помітивши пропажу, звернуся до поліції. Затримати горе-крадія вдалося завдяки сусідам, які бачили його на місці злочину.
Яке покарання загрожує
Наразі чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який привласнив чужий транспортний засіб. Зловмисник вкрав мопед для власного користування.
Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.
Додамо, в Одесі правоохоронці затримали таксиста, якого підозрюють у зґвалтуванні клієнтки. Наразі відомо, що чоловік після скоєного вкрав у жінки особисті речі та гроші.
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