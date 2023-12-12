Зґвалтував та пограбував клієнтку — в Одесі затримали таксиста

Чоловік силою повалив жінку. Фото: pixabay

В Одесі правоохоронці затримали таксиста, якого підозрюють у зґвалтуванні клієнтки. Наразі відомо, що чоловік після скоєного вкрав у жінки особисті речі та гроші.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

Молода жінка після роботи викликала таксі через застосунок, щоб доїхати додому. Їй передзвонив водій і запропонував дещо змінити маршрут, бо йому необхідно заїхати у справах до себе додому.

Потерпіла погодилася, після чого водії вивіз її за місто, зґвалтував, погрожуючи ножем, та вкрав готівку, яка була у сумці. Крім того, викинув з мобільного телефона сім-картку, аби жінка не могла зателефонувати у поліцію.

Самостійно діставшись додому, потерпіла розповіла про випадок близьким, які повідомили про це правоохоронцям.

Яке покарання загрожує

Ґвалтівника вдалося затримати на наступний день. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 152 та ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, які передбачають до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. Відомо, що підозрюваний силою залицявся до незнайомої дівчини та примусив до близькості. Після чого пограбував потерпілу.

Також ми писали, що в Одеському районі затримали двох ґвалтівників неповнолітніх. Чоловіки силою примушували до сексуальних забаганок дівчат-підлітків.