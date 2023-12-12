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Изнасиловал и ограбил клиентку — в Одессе задержали таксиста

12 декабря 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Изнасиловал и ограбил клиентку — в Одессе задержали таксиста
Муж силой повалил женщину. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании клиентки. Пока известно, что мужчина после совершенного украл у женщины личные вещи и деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Молодая женщина после работы вызвала такси через приложение, чтобы доехать домой. Ей перезвонил водитель и предложил несколько изменить маршрут, потому что ему необходимо заехать по делам к себе домой.

Потерпевшая согласилась, после чего водители вывез ее за город, изнасиловал, угрожая ножом, и украл наличные в сумке. Кроме того, выбросил с мобильного телефона сим-карту, чтобы женщина не могла позвонить в полицию.

Самостоятельно добравшись домой, потерпевшая рассказала о случае близким, сообщивших об этом правоохранителям.

Какое наказание грозит

Насильника удалось задержать на следующий день. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 152 и ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Известно, что подозреваемый силой ухаживал за незнакомой девушкой и принудил к близости. После чего ограбил потерпевшую.

Также мы писали, что в Одесском районе задержали двух насильников несовершеннолетних. Мужчины силой принуждали к сексуальным прихотям девушек-подростков.

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