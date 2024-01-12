Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Житель Одесчины украл автомобиль у своего соседа arrow

Житель Одесчины украл автомобиль у своего соседа

12 января 2024 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Житель Одесчины украл автомобиль у своего соседа
Автомобиль Opel Omega. Фото: Википедия
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, которого подозревают в присвоении чужого транспортного средства. Местный житель украл у соседа автомобиль, когда того не было дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали инцидента

Инцидент произошел в селе Корсунцы Подольского района, где злоумышленник сломал вход в соседский гараж и угнал автомобиль Opel Omega. После чего уехал на нем домой.

Потерпевший вернулся домой и заметив пропажу, обратился в полицию. Задержать горе-вора удалось благодаря соседям, которые видели его с поличным.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который присвоил чужое транспортное средство. Злоумышленник украл мопед для собственного использования.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Мужчина украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкупа.

Добавим, в Одессе правоохранители задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании клиентки. Пока известно, что мужчина после совершенного украл у женщины личные вещи и деньги.

Одесса
кража
полиция
авто
Одесская область
Криминал
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме