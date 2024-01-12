Житель Одесчины украл автомобиль у своего соседа
В Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, которого подозревают в присвоении чужого транспортного средства. Местный житель украл у соседа автомобиль, когда того не было дома.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Детали инцидента
Инцидент произошел в селе Корсунцы Подольского района, где злоумышленник сломал вход в соседский гараж и угнал автомобиль Opel Omega. После чего уехал на нем домой.
Потерпевший вернулся домой и заметив пропажу, обратился в полицию. Задержать горе-вора удалось благодаря соседям, которые видели его с поличным.
Какое наказание грозит
Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который присвоил чужое транспортное средство. Злоумышленник украл мопед для собственного использования.
Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Мужчина украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкупа.
Добавим, в Одессе правоохранители задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании клиентки. Пока известно, что мужчина после совершенного украл у женщины личные вещи и деньги.
Читайте Новини.LIVE!