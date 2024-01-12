Житель Одесчины украл автомобиль у своего соседа

Автомобиль Opel Omega. Фото: Википедия

В Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, которого подозревают в присвоении чужого транспортного средства. Местный житель украл у соседа автомобиль, когда того не было дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Инцидент произошел в селе Корсунцы Подольского района, где злоумышленник сломал вход в соседский гараж и угнал автомобиль Opel Omega. После чего уехал на нем домой.

Потерпевший вернулся домой и заметив пропажу, обратился в полицию. Задержать горе-вора удалось благодаря соседям, которые видели его с поличным.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который присвоил чужое транспортное средство. Злоумышленник украл мопед для собственного использования.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Мужчина украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкупа.

Добавим, в Одессе правоохранители задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании клиентки. Пока известно, что мужчина после совершенного украл у женщины личные вещи и деньги.