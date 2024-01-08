Правоохоронці затримали одесита, який намагався вкрасти мопед

Чоловік їде на мопеді. Фото: pixabay

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який привласнив чужий транспортний засіб. Зловмисник вкрав мопед для власного користування.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

На Люстдорфській дорозі одесит побачив припаркований транспорт та вирішив його вкрасти. Він з’єднав дроти запалювання, привів в дію двигун, сів за кермо і рушив тротуаром у бік свого дому. Невдовзі правопорушника помітили патрульні та зупинили його для перевірки документів. Після того як водій не зміг їх надати, на місце була викликана слідчо-оперативна група.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-крадія затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вихопив у потерпілого з рук сумку та втік із нею.

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.

Додамо, в Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який обікрав стареньку містянку. Зловмисник викрав у потерпілої гроші з рук, які вона щойно зняла з банкомата.