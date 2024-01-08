Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Правоохоронці затримали одесита, який намагався вкрасти мопед arrow

Правоохоронці затримали одесита, який намагався вкрасти мопед

8 січня 2024 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Правоохоронці затримали одесита, який намагався вкрасти мопед
Чоловік їде на мопеді. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який привласнив чужий транспортний засіб. Зловмисник вкрав мопед для власного користування. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

Читайте також:

Деталі інциденту

На Люстдорфській дорозі одесит побачив припаркований транспорт та вирішив його вкрасти. Він з’єднав дроти запалювання, привів в дію двигун, сів за кермо і рушив тротуаром у бік свого дому. Невдовзі  правопорушника помітили патрульні та зупинили його для перевірки документів. Після того як водій не зміг їх надати, на місце була викликана слідчо-оперативна група.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-крадія затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вихопив у потерпілого з рук сумку та втік із нею. 

Також ми писали, що в Одесі викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у привласненні чужого транспортного засобу. Чоловік вкрав у жінки мотоцикл та вимагав за нього викуп.

Додамо, в Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який обікрав стареньку містянку. Зловмисник викрав у потерпілої гроші з рук, які вона щойно зняла з банкомата. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі