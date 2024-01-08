Правоохранители задержали одессита, пытавшегося украсть мопед

Человек едет на мопеде. Фото: pixabay

В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который присвоил чужое транспортное средство. Злоумышленник украл мопед для собственного использования.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

На Люстдорфской дороге одессит увидел припаркованный транспорт и решил украсть его. Он соединил провода зажигания, привел в действие двигатель, сел за руль и двинулся по тротуару в сторону своего дома. Вскоре преступника заметили патрульные и остановили его для проверки документов. После того как водитель не смог их предоставить, на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-вора задержали и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили мужчину, которого подозревают в ограблении горожанина. Злоумышленник выхватил у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Мужчина украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкуп.

Добавим, в Одессе стражи порядка разоблачили мужчину, который обокрал старенькую горожанку. Злоумышленник похитил у потерпевшей деньги из рук, которые она только что сняла в банкомате.