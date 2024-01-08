Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Правоохранители задержали одессита, пытавшегося украсть мопед arrow

Правоохранители задержали одессита, пытавшегося украсть мопед

8 января 2024 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Правоохранители задержали одессита, пытавшегося украсть мопед
Человек едет на мопеде. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили мужчину, который присвоил чужое транспортное средство. Злоумышленник украл мопед для собственного использования.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали инцидента

На Люстдорфской дороге одессит увидел припаркованный транспорт и решил украсть его. Он соединил провода зажигания, привел в действие двигатель, сел за руль и двинулся по тротуару в сторону своего дома. Вскоре преступника заметили патрульные и остановили его для проверки документов. После того как водитель не смог их предоставить, на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-вора задержали и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили мужчину, которого подозревают в ограблении горожанина. Злоумышленник выхватил у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Мужчина украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкуп.

Добавим, в Одессе стражи порядка разоблачили мужчину, который обокрал старенькую горожанку. Злоумышленник похитил у потерпевшей деньги из рук, которые она только что сняла в банкомате.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме