В Одесской области будут судить подростка, укравшего соседский автомобиль

Авто, которое угнал подросток. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители отправили на скамью подсудимых жителя Белгород-Днестровского района, подозреваемого в присвоении автомобиля. 16-летний парень украл соседский транспорт, чтобы поехать на прогулку в соседнее село.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности воровства

Во время комендантского часа подросток угнал у односельчанина автомобиль ВАЗ, чтобы прокатиться на нем, и уехал в другое село. После чего оставил автомобиль на окраине и пошел домой. Пострадавший заметил пропажу и сообщил об этом полиции.

Какое наказание грозит

В настоящее время молодого человека задержали и сообщили о подозрении по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Материалы дела переданы в суд.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, которого подозревают в присвоении чужого транспортного средства. Местный житель украл у соседа автомобиль, когда того не было дома.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, подозреваемого в присвоении чужого транспортного средства. Мужчина украл у женщины мотоцикл и потребовал за него выкуп.