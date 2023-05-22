На Одещині триває профілактика онкозахворювань
В Одеській області безплатно працює пересувний цифровий мамограф для медичної діагностики населення, а також раннього виявлення передракових захворювань та раку молочних залоз. Наразі обстеження можуть пройти мешканці Подільська.
Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Одеської ОВА.
З 17 по 30 квітня 2023 року пересувні лабораторії працювали на території Маяківського центру первинної медико-санітарної допомоги.
"Протягом двох тижнів обстеження пройшли 37 жінок, з яких у чотирьох були виявленні кісти, у 12-х діагностували фіброз легень. Їх відправили на дообстеження. 21 пацієнтка отримала висновок лікаря — без особливостей",— йдеться у повідомленні.
Діагностика онкозахворювань в Одесі
Крім того, 25 травня в Одеському консультативно-діагностичний центрі №6 відбудеться діагностика населення з профілактики онкозахворювань.
Кожен охочий матиме змогу безоплатно здати аналізи у лабораторії центру на основні онкомаркери:
- РЕА раково-ембріональний антиген
- ПСА простатспецифічний антиген
- СА-15 онкомаркер грудної залози
По завершенню пацієнт отримує результати та безплатну консультацію лікарів: мамолога, онколога або гінеколога
Забір аналізів з 8:00 до 10:00 за адресою: вул. Зоопаркова 8
Телефон для довідок: 048 748 01 45
Нагадаємо, в Одеській області з 22 по 26 травня проходитиме Європейський тиждень громадського здоров‘я. Мешканцям регіону розкажуть, як піклуватися про себе та своїх рідних.