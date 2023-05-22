На Одещині триває профілактика онкозахворювань

Проведення мамографії. Фото: Департамент охорони здоров’я Одеська ОВА

В Одеській області безплатно працює пересувний цифровий мамограф для медичної діагностики населення, а також раннього виявлення передракових захворювань та раку молочних залоз. Наразі обстеження можуть пройти мешканці Подільська.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Одеської ОВА.

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З 17 по 30 квітня 2023 року пересувні лабораторії працювали на території Маяківського центру первинної медико-санітарної допомоги.

"Протягом двох тижнів обстеження пройшли 37 жінок, з яких у чотирьох були виявленні кісти, у 12-х діагностували фіброз легень. Їх відправили на дообстеження. 21 пацієнтка отримала висновок лікаря — без особливостей",— йдеться у повідомленні.

Діагностика онкозахворювань в Одесі

Крім того, 25 травня в Одеському консультативно-діагностичний центрі №6 відбудеться діагностика населення з профілактики онкозахворювань.

Кожен охочий матиме змогу безоплатно здати аналізи у лабораторії центру на основні онкомаркери:

РЕА раково-ембріональний антиген

ПСА простатспецифічний антиген

СА-15 онкомаркер грудної залози

По завершенню пацієнт отримує результати та безплатну консультацію лікарів: мамолога, онколога або гінеколога

Забір аналізів з 8:00 до 10:00 за адресою: вул. Зоопаркова 8

Телефон для довідок: 048 748 01 45

Нагадаємо, в Одеській області з 22 по 26 травня проходитиме Європейський тиждень громадського здоров‘я. Мешканцям регіону розкажуть, як піклуватися про себе та своїх рідних.