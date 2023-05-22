На Одещині стартував тиждень громадського здоров’я

Вакцинація дорослих. Фото: Одеський обласний центр громадського здоров’я

В Одеській області з 22 по 26 травня проходитиме Європейський тиждень громадського здоров‘я. Мешканцям регіону розкажуть як піклуватися про себе та своїх рідних.

Про це повідомляє Одеський обласний центр громадського здоров’я.

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24 травня в Одесі та області пройдуть заходи спрямовані на профілактику ряду захворювань.

Громадяни зможуть:

перевірити свій артеріальний тиск

перевірити рівень глюкози в крові

вакцинуватись відповідно до Календаря профілактичних щеплень (для вас працюють мобільні бригади та наш вакцинальний бус)

зробити експрес-тест на ВІЛ, гепатит С та сифіліс

отримати рекомендації фахівців щодо профілактики захворювань.

Місце та час проведення:

м. Одеса, вул. Красна, 11 об 11:00

Одеський район, смт Овідіополь, вул. Тараса Шевченка, 169 о 14:00

Зазначимо, Одеса в топі за смертністю ВІЛ та СНІД серед міст України. В регіоні зафіксовано найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції на 100 000 населення.

Нагадаємо, в Одесі, в рамках відзначення Всесвітнього дня меланоми, була організована акція, яка залучила понад 2500 місцевих мешканців. Захід передбачав безплатний профілактичний огляд шкіри та консультації від сімейних лікарів та дерматологів.