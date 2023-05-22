Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині стартував тиждень громадського здоров’я arrow

На Одещині стартував тиждень громадського здоров’я

22 травня 2023 16:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині стартував тиждень громадського здоров’я
Вакцинація дорослих. Фото: Одеський обласний центр громадського здоров’я
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Одеській області з 22 по 26 травня проходитиме Європейський тиждень громадського здоров‘я. Мешканцям регіону розкажуть як піклуватися про себе та своїх рідних.  

Про це повідомляє Одеський обласний центр громадського здоров’я.

Читайте також:

24 травня в Одесі та області пройдуть заходи спрямовані на профілактику ряду захворювань.

Громадяни зможуть: 

  • перевірити свій артеріальний тиск  
  • перевірити рівень глюкози в крові  
  • вакцинуватись відповідно до Календаря профілактичних щеплень (для вас працюють мобільні бригади та наш вакцинальний бус) 
  • зробити експрес-тест на ВІЛ, гепатит С та сифіліс  
  • отримати рекомендації фахівців щодо профілактики захворювань. 

Місце та час проведення:

  • м. Одеса, вул. Красна, 11 об 11:00  
  • Одеський район, смт Овідіополь, вул. Тараса Шевченка, 169  о 14:00 

Зазначимо, Одеса в топі за смертністю ВІЛ та СНІД серед міст України. В регіоні зафіксовано найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції на 100 000 населення. 

Нагадаємо, в Одесі, в рамках відзначення Всесвітнього дня меланоми, була організована акція, яка залучила понад 2500 місцевих мешканців. Захід передбачав безплатний профілактичний огляд шкіри та консультації від сімейних лікарів та дерматологів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB