На Одесщине стартовала неделя общественного здоровья

На Одесчине стартовала неделя общественного здоровья
В Одесской области с 22 по 26 мая пройдет Европейская неделя общественного здоровья. Жителям региона расскажут, как заботиться о себе и своих родных.
Об этом сообщает Одесский областной центр общественного здоровья.
24 мая в Одессе и области пройдут мероприятия, направленные на профилактику ряда заболеваний.
Граждане смогут:
- проверить свое артериальное давление
- проверить уровень глюкозы в крови
- вакцинироваться в соответствии с Календарем профилактических прививок (для вас работают мобильные бригады и наш вакцинальный бус)
- сделать экспресс-тест на ВИЧ, гепатит С и сифилис
- получить рекомендации специалистов по профилактике заболеваний.
Место и время проведения:
- г. Одесса, ул. Красная, 11 в 11:00
- Одесский район, пгт Овидиополь, ул. Тараса Шевченко, 169 в 14:00
Отметим, что Одесса в топе по смертности ВИЧ и СПИД среди городов Украины. В регионе зафиксирован самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения.
Напомним, в Одессе, в рамках празднования Всемирного дня меланомы, была организована акция, привлекшая более 2500 местных жителей. Мероприятие предусматривало бесплатный профилактический осмотр кожи и консультации от семейных врачей и дерматологов.