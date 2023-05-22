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На Одесчине стартовала неделя общественного здоровья

22 мая 2023 16:00
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Беженарь Татьяна
журналист
На Одесщине стартовала неделя общественного здоровья
Вакцинация взрослых. Фото: Одесский областной центр общественного здоровья
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одесской области с 22 по 26 мая пройдет Европейская неделя общественного здоровья. Жителям региона расскажут, как заботиться о себе и своих родных.

Об этом сообщает Одесский областной центр общественного здоровья.

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24 мая в Одессе и области пройдут мероприятия, направленные на профилактику ряда заболеваний.

Граждане смогут:

  • проверить свое артериальное давление
  • проверить уровень глюкозы в крови
  • вакцинироваться в соответствии с Календарем профилактических прививок (для вас работают мобильные бригады и наш вакцинальный бус)
  • сделать экспресс-тест на ВИЧ, гепатит С и сифилис
  • получить рекомендации специалистов по профилактике заболеваний.

Место и время проведения:

  • г. Одесса, ул. Красная, 11 в 11:00
  • Одесский район, пгт Овидиополь, ул. Тараса Шевченко, 169 в 14:00

Отметим, что Одесса в топе по смертности ВИЧ и СПИД среди городов Украины. В регионе зафиксирован самый высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекции на 100 000 населения.

Напомним, в Одессе, в рамках празднования Всемирного дня меланомы, была организована акция, привлекшая более 2500 местных жителей. Мероприятие предусматривало бесплатный профилактический осмотр кожи и консультации от семейных врачей и дерматологов.

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