В Одесской области продолжается профилактика онкозаболеваний

Проведение маммографии. Фото: Департамент здравоохранения Одесская ОВА

В Одесской области бесплатно работает передвижной цифровой маммограф для медицинской диагностики населения, а также раннего выявления предраковых заболеваний и рака молочных желез. В настоящее время обследование могут пройти жители Подольска.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской ОГА.

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С 17 по 30 апреля 2023 передвижные лаборатории работали на территории Маяковского центра первичной медико-санитарной помощи.

"В течение двух недель обследования прошли 37 женщин, из которых у четырех были обнаружены кисты, у 12-х диагностировали фиброз легких. Их отправили на дообследование. 21 пациентка получила заключение врача — без особенностей", — говорится в сообщении.

Диагностика онкозаболеваний в Одессе

Кроме того, 25 мая в Одесском консультативно-диагностическом центре №6 состоится диагностика населения по профилактике онкозаболеваний.

Каждый желающий сможет бесплатно сдать анализы в лаборатории центра на основные онкомаркеры:

РЭА раково-эмбриональный антиген

ПСА просто специфический антиген

СА-15 онкомаркер грудной железы

По завершении пациент получает результаты и бесплатную консультацию врачей: маммолога, онколога или гинеколога.

Забор анализов с 8:00 до 10:00 по адресу ул. Зоопарковая 8

Телефон для справок: 048 748 01 45

Напомним, в Одесской области с 22 по 26 мая пройдет Европейская неделя общественного здоровья. Жителям региона расскажут, как заботиться о себе и своих родных.