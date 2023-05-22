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В Одесской области продолжается профилактика онкозаболеваний

22 мая 2023 17:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области продолжается профилактика онкозаболеваний
Проведение маммографии. Фото: Департамент здравоохранения Одесская ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одесской области бесплатно работает передвижной цифровой маммограф для медицинской диагностики населения, а также раннего выявления предраковых заболеваний и рака молочных желез. В настоящее время обследование могут пройти жители Подольска.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской ОГА.

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С 17 по 30 апреля 2023 передвижные лаборатории работали на территории Маяковского центра первичной медико-санитарной помощи.

"В течение двух недель обследования прошли 37 женщин, из которых у четырех были обнаружены кисты, у 12-х диагностировали фиброз легких. Их отправили на дообследование. 21 пациентка получила заключение врача — без особенностей", говорится в сообщении.

Диагностика онкозаболеваний в Одессе

Кроме того, 25 мая в Одесском консультативно-диагностическом центре №6 состоится диагностика населения по профилактике онкозаболеваний.

Каждый желающий сможет бесплатно сдать анализы в лаборатории центра на основные онкомаркеры:

  • РЭА раково-эмбриональный антиген
  • ПСА просто специфический антиген
  • СА-15 онкомаркер грудной железы

По завершении пациент получает результаты и бесплатную консультацию врачей: маммолога, онколога или гинеколога.

Забор анализов с 8:00 до 10:00 по адресу ул. Зоопарковая 8

Телефон для справок: 048 748 01 45

Напомним, в Одесской области с 22 по 26 мая пройдет Европейская неделя общественного здоровья. Жителям региона расскажут, как заботиться о себе и своих родных.

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