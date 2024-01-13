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На Одещині утилізують застарілі кораблі — причини

13 січня 2024 13:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині утилізують застарілі кораблі — причини
Суховантаж "Ізмаїл". Фото: УДП
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Управління Державного порту "Український Дунай" (УДП) збирається утилізувати "кладовище кораблів. Зокрема спишуть суховантажі, буксири та пасажирські судна, які давно не використовуються.

Про це заявили в пресслужбі Управління Державного порту "Український Дунай".

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Витрати на утримання застарілих суден

УДП витратило майже мільйон гривень протягом року на утримання флоту, який давно не використовується. Відомо, що утилізація необхідна для подальшого розвитку інфраструктури обслуговування флоту. Підприємство вже звернулося до Міністерства з проханням про підтримку цього рішення.

"В масштабах підприємства нібито і невелика сума. Але "кладовище кораблів" ще й займає величезну територію. Заважає розвитку 4-ого затону. Ускладнює судноплавство та постановку суден для проведення ремонтних робіт", — йдеться у повідомленні УДП. 

Що саме збираються утилізувати 

  • Три морські суховантажі типу "Ізмаїл" вагою 1 635 т кожен. Всі вони досить давно перебувають у відстої. Технічний стан не підлягає відновленню. 
  • Чотири пасажирські судна на підводних крилах типу "Метеор" та "Восход" віком 38-40 років. 
  • 27 одиниць службово-допоміжного флоту — з корпусами, що проіржавіли, прогнили. Найстаріші з них — суднопідіймачі "Київ-1,2" ще 1941 року випуску.
  • Чотири річкові буксири (вік 61-56 років) —  розукомплектовані та непридатні до роботи 
  • Річкові баржі типу УДП-С. 
  • Флот КСБСРЗ — рембаза "Анапа", плавкран ПЛК-6. 
  • 24 ліхтери типу ДМ.

Зазначається, що план щодо списання цих засобів, передбачає продаж морських суден на аукціоні, а решту можливо розріжуть на металолом. 

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство планує збільшити перевезення гірно-металургійної продукції через свої порти. Йдеться про зростання експорту до 50% у наступному році. 

Також ми писали, що УДП уклало угоду на виробництво перших двигунів для самохідних суден. Наразі законтрактували 10 двигунів, проте у наступному році цю цифру планують збільшити.

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