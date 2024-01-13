На Одещині утилізують застарілі кораблі — причини

Суховантаж "Ізмаїл". Фото: УДП

Управління Державного порту "Український Дунай" (УДП) збирається утилізувати "кладовище кораблів. Зокрема спишуть суховантажі, буксири та пасажирські судна, які давно не використовуються.

Про це заявили в пресслужбі Управління Державного порту "Український Дунай".

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УДП витратило майже мільйон гривень протягом року на утримання флоту, який давно не використовується. Відомо, що утилізація необхідна для подальшого розвитку інфраструктури обслуговування флоту. Підприємство вже звернулося до Міністерства з проханням про підтримку цього рішення.

"В масштабах підприємства нібито і невелика сума. Але "кладовище кораблів" ще й займає величезну територію. Заважає розвитку 4-ого затону. Ускладнює судноплавство та постановку суден для проведення ремонтних робіт", — йдеться у повідомленні УДП.

Що саме збираються утилізувати

Три морські суховантажі типу "Ізмаїл" вагою 1 635 т кожен. Всі вони досить давно перебувають у відстої. Технічний стан не підлягає відновленню.

Чотири пасажирські судна на підводних крилах типу "Метеор" та "Восход" віком 38-40 років.

27 одиниць службово-допоміжного флоту — з корпусами, що проіржавіли, прогнили. Найстаріші з них — суднопідіймачі "Київ-1,2" ще 1941 року випуску.

Чотири річкові буксири (вік 61-56 років) — розукомплектовані та непридатні до роботи

Річкові баржі типу УДП-С.

Флот КСБСРЗ — рембаза "Анапа", плавкран ПЛК-6.

24 ліхтери типу ДМ.

Зазначається, що план щодо списання цих засобів, передбачає продаж морських суден на аукціоні, а решту можливо розріжуть на металолом.

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство планує збільшити перевезення гірно-металургійної продукції через свої порти. Йдеться про зростання експорту до 50% у наступному році.

Також ми писали, що УДП уклало угоду на виробництво перших двигунів для самохідних суден. Наразі законтрактували 10 двигунів, проте у наступному році цю цифру планують збільшити.