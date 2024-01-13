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В Одесской области утилизируют устаревшие корабли — причины

13 января 2024 13:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области утилизируют устаревшие корабли — причины
Сухогруз "Измаил". Фото: УДП
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Управление Государственного порта "Украинский Дунай" (УДП) собирается утилизировать "кладбище кораблей". В частности спишут давно неиспользуемые сухогрузы, буксиры и пассажирские суда.

Об этом заявили в пресс-службе Управления Государственного порта "Украинский Дунай".

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УДП потратило почти миллион гривен в течение года на содержание давно неиспользуемого флота. Известно, что утилизация необходима для дальнейшего развития инфраструктуры обслуживания флота. Предприятие уже обратилось в Министерство с просьбой поддержать это решение.

"В масштабах предприятия якобы и небольшая сумма. Но "кладбище кораблей" еще и занимает огромную территорию. Мешает развитию 4-го затона. Усложняет судоходство и постановку судов для проведения ремонтных работ", — говорится в сообщении УДП.

Что именно собираются утилизировать

  • Три морских сухогруза типа "Измаил" весом 1 635 т каждый. Все они достаточно давно находятся в отстое. Техническое состояние не подлежит восстановлению.
  • Четыре пассажирских судна на подводных крыльях типа "Метеор" и "Восход" в возрасте 38-40 лет.
  • 27 единиц служебно-вспомогательного флота — с проржавевшими корпусами прогнили. Самые старые из них - судоподъемники "Киев-1,2" еще в 1941 году выпуска.
  • Четыре речных буксира (возраст 61-56 лет) — разукомплектованы и непригодны к работе
  • Речные баржи типа УДП-С.
  • Флот КСБСРЗ — рембаза "Анапа", плавкран ПЛК-6.
  • 24 фонаря типа ДМ.

Отмечается, что план по списанию этих средств предусматривает продажу морских судов на аукционе, а остальные возможно разрезают на металлолом.

Напомним, Украинское Дунайское пароходство планирует увеличить перевозку горно-металлургической продукции через свои порты. Речь идет о росте экспорта до 50% в следующем году.

Также мы писали, что УДП заключило соглашение на производство первых двигателей для самоходных судов. Пока законтрактовали 10 двигателей, однако в следующем году эту цифру планируют увеличить.

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