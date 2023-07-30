На Одещині відмовилися зносити пам'ятник радянській комсомолці

Пам'ятник Космодем'янській. Фото: ГО "Декомунізація. Україна"

Попри російсько-українську війну та політику декомунізації, окремі громади не вважають за потрібне позбуватися від радянського насліддя. У Білгород-Дністровському Одеської області вирішили зберегти пам'ятник Зої Космодем'янській.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Громадська організація "Декомунізація. Україна".

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Громадські активісти зазначили, що пам'ятник комсомолці знаходиться на території місцевої школи та ні адміністрація, ні міська влада не порушували питання про його знесення. Також у Білгород-Дністровському досі знаходиться пам'ятник імперському поету Пушкіну.

Декомунізація в Україні

У Мостиській громаді на Львівщині знесли ще два пам'ятники радянської доби. Демонтували пам’ятник радянському солдату та фігуру жінки в скорботі.

Міністерство культури та інформаційної політики України позбавило охоронного статусу два пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну у Києві. Тепер їх не будуть вносити до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та до об’єктів культурної спадщини.

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Нагадаємо, Одеська область на 6 місці за темпами декомунізації з початку повномасштабного вторгнення. В регіоні демонтували 35 об’єктів.