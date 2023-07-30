В Одесской области отказались сносить памятник советской комсомолке

Памятник Космодемьянской. Фото: ОО "Декоммунизация. Украина"

Несмотря на российско-украинскую войну и политику декоммунизации, отдельные общины не считают нужным избавляться от советского наследия. В Белгород-Днестровском Одесской области решили сохранить памятник Зое Космодемьянской.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Общественная организация "Декоммунизация. Украина".

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Общественные активисты отметили, что памятник комсомолке находится на территории местной школы и ни администрация, ни городские власти не поднимали вопрос о его сносе. Также в Белгород-Днестровском до сих пор находится памятник имперскому поэту Пушкину.

Декоммунизация в Украине

В Мостисской общине на Львовщине снесли еще два памятника советских суток. Демонтировали памятник советскому солдату и фигуру женщины в скорби.

Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника российскому поэту Александру Пушкину в Киеве. Теперь их не будут вносить в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и в объекты культурного наследия.

В Киеве начали демонтаж советского герба со щита скульптуры "Батькивщина-Мать", который заменят Трезубцем. Процедуру должны закончить ко Дню Независимости.

Напомним, Одесская область на 6-м месте по темпам декоммунизации с начала полномасштабного вторжения. В регионе было демонтировано 35 объектов.