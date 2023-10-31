На Одещині відновили переправу через Дунай
В Одеській області повною мірою відновила роботу поромна переправа з Румунією, яка була пошкоджена під час чергової дронової атаки РФ. Йдеться про ділянку Орлівка — Ісакча, яка розташована на Дунаї.
Про це Новини.LIVE дізналися з графіку роботи Поромного комплексу "Орлівка".
Майже місяць люди були вимушені змінювати маршрути та шукати інші шляхи перетину кордону.
"Лише близько двох тижнів тому автівки стали пропускати лише у світлий час доби. Відтепер скористатись поромною переправою знову можна більш повноцінно, хоча графік поки що тимчасовий", — йдеться у повідомленні.
Графік відправлення переправи з України
- 06:00 — 06:40
- 09:00 — 09:40
- 12:00 — 12:40
- 15:00 — 15:40
- 18:00 — 18:40
- 21:00 — 21:40
- 23:00 — 23:40.
Графік відправлення переправи з Румунії
- 04:30 — 05:00
- 07:30 — 08:00
- 10:30 — 11:00
- 13:30 — 14:00
- 16:30 — 17:00
- 19:30 — 20:00
- 22:00 — 23:00
Нагадаємо, 6 жовтня мешканці прикордонних міст Румунії стали свідками обстрілів припортової інфраструктури Одещини. Тоді було пошкоджено переправу через Дунай.
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