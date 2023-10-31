На Одещині відновили переправу через Дунай

Переправа через Дунай. Фото: Поромний комплекс "Орлівка"

В Одеській області повною мірою відновила роботу поромна переправа з Румунією, яка була пошкоджена під час чергової дронової атаки РФ. Йдеться про ділянку Орлівка — Ісакча, яка розташована на Дунаї.

Про це Новини.LIVE дізналися з графіку роботи Поромного комплексу "Орлівка".

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"Лише близько двох тижнів тому автівки стали пропускати лише у світлий час доби. Відтепер скористатись поромною переправою знову можна більш повноцінно, хоча графік поки що тимчасовий", — йдеться у повідомленні.

Графік відправлення переправи з України

06:00 — 06:40

09:00 — 09:40

12:00 — 12:40

15:00 — 15:40

18:00 — 18:40

21:00 — 21:40

23:00 — 23:40.

Графік відправлення переправи з Румунії

04:30 — 05:00

07:30 — 08:00

10:30 — 11:00

13:30 — 14:00

16:30 — 17:00

19:30 — 20:00

22:00 — 23:00

Нагадаємо, 6 жовтня мешканці прикордонних міст Румунії стали свідками обстрілів припортової інфраструктури Одещини. Тоді було пошкоджено переправу через Дунай.