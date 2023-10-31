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На Одещині відновили переправу через Дунай

31 жовтня 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині відновили переправу через Дунай
Переправа через Дунай. Фото: Поромний комплекс "Орлівка"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області повною мірою відновила роботу поромна переправа з Румунією, яка була пошкоджена під час чергової дронової атаки РФ. Йдеться про ділянку Орлівка — Ісакча, яка розташована на Дунаї. 

Про це Новини.LIVE дізналися з графіку роботи Поромного комплексу "Орлівка". 

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Майже місяць люди були вимушені змінювати маршрути та шукати інші шляхи перетину кордону. 

"Лише близько двох тижнів тому автівки стали пропускати лише у світлий час доби. Відтепер скористатись поромною переправою знову можна більш повноцінно, хоча графік поки що тимчасовий", — йдеться у повідомленні. 

Графік відправлення переправи з України 

  • 06:00 — 06:40 
  • 09:00 — 09:40 
  • 12:00 — 12:40 
  • 15:00 — 15:40 
  • 18:00 — 18:40 
  • 21:00 — 21:40 
  • 23:00 — 23:40.

  Графік відправлення переправи з Румунії

  • 04:30 — 05:00
  • 07:30 — 08:00
  • 10:30 — 11:00
  • 13:30 — 14:00
  • 16:30 — 17:00
  • 19:30 — 20:00
  • 22:00 — 23:00

Нагадаємо,  6 жовтня мешканці прикордонних міст Румунії стали свідками обстрілів припортової інфраструктури Одещини. Тоді було пошкоджено переправу через Дунай.

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