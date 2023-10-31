В Одесской области возобновили переправу через Дунай

Переправа через Дунай. Фото: Паромный комплекс "Орловка"

В Одесской области в полной мере возобновила работу паромная переправа с Румынией, поврежденная во время очередной дроновой атаки РФ. Речь идет об участке Орловка — Исакча, расположенном на Дунае.

Об этом Новини.LIVE узнали из графика работы Паромного комплекса "Орловка".

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Почти месяц люди вынуждены были менять маршруты и искать другие пути пересечения границы.

"Лишь около двух недель назад автомобили стали пропускать только в светлое время суток. Теперь воспользоваться паромной переправой снова можно более полноценно, хотя график пока временный", — говорится в сообщении.

График отправления переправы из Украины

06:00 — 06:40

09:00 — 09:40

12:00 — 12:40

15:00 — 15:40

18:00 — 18:40

21:00 — 21:40

23:00 — 23:40.

График отправления переправы из Румынии

04:30 — 05:00

07:30 — 08:00

10:30 — 11:00

13:30 — 14:00

16:30 — 17:00

19:30 — 20:00

22:00 — 23:00

Напомним, 6 октября жители приграничных городов Румынии стали свидетелями обстрелов припортовой инфраструктуры Одесской области. Тогда была повреждена переправа через Дунай.