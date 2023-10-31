В Одесской области возобновили переправу через Дунай
В Одесской области в полной мере возобновила работу паромная переправа с Румынией, поврежденная во время очередной дроновой атаки РФ. Речь идет об участке Орловка — Исакча, расположенном на Дунае.
Об этом Новини.LIVE узнали из графика работы Паромного комплекса "Орловка".
Почти месяц люди вынуждены были менять маршруты и искать другие пути пересечения границы.
"Лишь около двух недель назад автомобили стали пропускать только в светлое время суток. Теперь воспользоваться паромной переправой снова можно более полноценно, хотя график пока временный", — говорится в сообщении.
График отправления переправы из Украины
- 06:00 — 06:40
- 09:00 — 09:40
- 12:00 — 12:40
- 15:00 — 15:40
- 18:00 — 18:40
- 21:00 — 21:40
- 23:00 — 23:40.
График отправления переправы из Румынии
- 04:30 — 05:00
- 07:30 — 08:00
- 10:30 — 11:00
- 13:30 — 14:00
- 16:30 — 17:00
- 19:30 — 20:00
- 22:00 — 23:00
Напомним, 6 октября жители приграничных городов Румынии стали свидетелями обстрелов припортовой инфраструктуры Одесской области. Тогда была повреждена переправа через Дунай.
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