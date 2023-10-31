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В Одесской области возобновили переправу через Дунай

31 октября 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области возобновили переправу через Дунай
Переправа через Дунай. Фото: Паромный комплекс "Орловка"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области в полной мере возобновила работу паромная переправа с Румынией, поврежденная во время очередной дроновой атаки РФ. Речь идет об участке Орловка — Исакча, расположенном на Дунае.

Об этом Новини.LIVE узнали из графика работы Паромного комплекса "Орловка".

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Почти месяц люди вынуждены были менять маршруты и искать другие пути пересечения границы.

"Лишь около двух недель назад автомобили стали пропускать только в светлое время суток. Теперь воспользоваться паромной переправой снова можно более полноценно, хотя график пока временный", — говорится в сообщении.

График отправления переправы из Украины

  • 06:00 — 06:40
  • 09:00 — 09:40
  • 12:00 — 12:40
  • 15:00 — 15:40
  • 18:00 — 18:40
  • 21:00 — 21:40
  • 23:00 — 23:40.

График отправления переправы из Румынии

  • 04:30 — 05:00
  • 07:30 — 08:00
  • 10:30 — 11:00
  • 13:30 — 14:00
  • 16:30 — 17:00
  • 19:30 — 20:00
  • 22:00 — 23:00

Напомним, 6 октября жители приграничных городов Румынии стали свидетелями обстрелов припортовой инфраструктуры Одесской области. Тогда была повреждена переправа через Дунай.

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