Відновлення галерейних лісів у дельті Дунаю

Галерейний ліс на Одещині. Фото: Facebook/rewildingUA

В дельті Дунаю розпочався екологічний проєкт із відновлення природних лісів. Вчені та лісники поступово замінюють штучні насадження на корінні види дерев. Це не лише поверне природний баланс, а й допоможе захистити територію від пожеж та посух.

Про це повідомили у громадській організації Rewilding Ukraine.

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Галерейні ліси на Одещині

За їхньою інформацією, на Жебріянській гряді триває масштабна ініціатива з відновлення галерейних лісів. Екологи замінюють соснові насадження на дуби та інші корінні види дерев. Це дозволить відновити природний вигляд лісу та створити стійку екосистему.

"Подібна їй гряда Лєтя, розташована на протилежному березі Дунаю в румунській частині дельти, не страждає від пожеж, а її мальовничі дюни і дубові ліси приваблюють десятки тисяч туристів", — написали екологи.

Українські фахівці сподіваються досягти такого ж результату і в Жебріянській гряді.

Що таке галерейні ліси

Галерейні ліси відіграють важливу роль у природному балансі. Вони захищають ґрунти від ерозії, покращують якість води та слугують прихистком для численних видів тварин.

Нагадаємо, вперше за багато років популяція пугачів у дельті Дунаю демонструє позитивну динаміку, 15 випущених у природу птахів адаптувалися до нового середовища. Також ми писали, що в Одеській області розглядають можливість відновлення яхтингу.