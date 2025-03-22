Восстановление галерейных лесов в дельте Дуная

Галерейный лес в Одесской области. Фото: Facebook/rewildingUA

В дельте Дуная начался экологический проект по восстановлению естественных лесов. Ученые и лесники постепенно заменяют искусственные насаждения на коренные виды деревьев. Это не только вернет естественный баланс, но и поможет защитить территорию от пожаров и засух.

Об этом сообщили в общественной организации Rewilding Ukraine.

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Галерейные леса в Одесской области

По их информации, на Жебрианской гряде продолжается масштабная инициатива по восстановлению галерейных лесов. Экологи заменяют сосновые насаждения на дубы и другие коренные виды деревьев. Это позволит восстановить естественный вид леса и создать устойчивую экосистему.

"Подобная ей гряда Летя, расположенная на противоположном берегу Дуная в румынской части дельты, не страдает от пожаров, а ее живописные дюны и дубовые леса привлекают десятки тысяч туристов", — написали экологи.

Украинские специалисты надеются достичь такого же результата и в Жебрианской гряде.

Что такое галерейные леса

Галерейные леса играют важную роль в природном балансе. Они защищают почвы от эрозии, улучшают качество воды и служат убежищем для многочисленных видов животных.

Напомним, впервые за много лет популяция филинов в дельте Дуная демонстрирует положительную динамику, 15 выпущенных в природу птиц адаптировались к новой среде. Также мы писали, что в Одесской области рассматривают возможность восстановления яхтинга.