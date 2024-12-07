Тендер на реконструкцію ліцею "Крижанівський" в Одеській області

Ремонтні роботи в пошкодженій школі. Фото ілюстративне: Олександр Синиця / УНІАН

Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району оголосило тендер на виконання робіт з реконструкції навчального закладу — ліцею "Крижанівський". Очікувана вартість проєкту складає понад 96 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Інформація про аукціон. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Аукціон на вибір підрядника для виконання будівельних робіт запланований на 23 грудня цього року. Роботи планується завершити до 1 вересня 2027 року. Проєкт фінансується коштом місцевого бюджету. Вартість робіт — 96 014 758 грн.

Крижанівський НВК. Фото: скриншот

Що планують зробити

Відповідно до тендерної документації, реконструкція передбачає низку демонтажних та будівельних робіт. Серед основних етапів робіт — розбирання дерев'яних конструкцій, покрівлі, підлогових покриттів, а також зняття тинькування поверхонь стін і стелі.

Також передбачається заміна старих вікон та дверей на нові, пластикові конструкції, що покращить теплоізоляцію та енергозбередження в навчальному закладі. Окремим пунктом в проєкті є улаштування об'єктів цивільного захисту, зокрема й радіаційному.

Нагадаємо, на Одещині оновлять сільський Будинок культури за понад два мільйони. Також ми писали, що росіяни вигадали чергову нісенітницю про радіацію в Одесі.