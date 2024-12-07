Тендер на реконструкцию лицея "Крыжановский" в Одесской области

Ремонтные работы в поврежденной школе. Фото иллюстративное: Александр Синица / УНИАН

Управление образования Фонтанского сельского совета Одесского района объявило тендер на выполнение работ по реконструкции учебного заведения — лицея "Крыжановский". Ожидаемая стоимость проекта составляет более 96 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Информация об аукционе. Фото: скриншот

Больше о закупке

Аукцион по выбору подрядчика для выполнения строительных работ запланирован на 23 декабря этого года. Работы планируется завершить к 1 сентября 2027 года. Проект финансируется за счет местного бюджета. Стоимость работ — 96 014 758 грн.

Крыжановский НВК. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Согласно тендерной документации, реконструкция предусматривает ряд демонтажных и строительных работ. Среди основных этапов работ – разборка деревянных конструкций, кровли, напольных покрытий, а также снятие штукатурки поверхностей стен и потолка.

Также предполагается замена старых окон и дверей на новые пластиковые конструкции, что улучшит теплоизоляцию и энергосбережение в учебном заведении. Отдельным пунктом в проекте является устройство объектов гражданской защиты, в том числе и радиационной.

Напомним, в Одесской области обновят сельский Дом культуры за более чем два миллиона. Также мы писали, что россияне придумали очередную чушь о радиации в Одессе.