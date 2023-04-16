Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині відремонтували два мости у прикордонному селі arrow

На Одещині відремонтували два мости у прикордонному селі

16 квітня 2023 20:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині відремонтували два мости у прикордонному селі
Ремонт аварійних споруд. Фото: Старокозацька громада
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У Старокозацькій громаді відремонтували два мости. Споруди тривалий час були в аварійному стані. 

Про це повідомляє Старокозацька громада.

Читайте також:

Ремонт мостів має важливе значення для мешканців села, кажуть у громаді, бо тривалий час рухатися цими спорудами було небезпечно. 

"Дорожнє сполучення в селах завжди відіграє важливу роль для жителів та аграріїв, які цілий рік турбуються про посівну і збір урожаю та навіть переїзд з одного села до іншого. Проблема двох мостів турбувала жителів села Дальнічень часто і вони потребували капітального ремонту", — йдеться у повідомленні.

Днями будівельники відремонтували два мости та відновлений рух для жителів села. 

Нагадаємо, у Миколаївській області відновили зруйновані окупантами мости.

Новозбудовані споруди відкрили через річку Інгул у Воскресенській територіальній громаді та річку Інгулець — у Снігурівській. Руйнації мости зазнали внаслідок бойових дій під час вторгнення російських окупантів на території цих громад.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB