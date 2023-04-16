На Одещині відремонтували два мости у прикордонному селі

Ремонт аварійних споруд. Фото: Старокозацька громада

У Старокозацькій громаді відремонтували два мости. Споруди тривалий час були в аварійному стані.

Про це повідомляє Старокозацька громада.

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Ремонт мостів має важливе значення для мешканців села, кажуть у громаді, бо тривалий час рухатися цими спорудами було небезпечно.

"Дорожнє сполучення в селах завжди відіграє важливу роль для жителів та аграріїв, які цілий рік турбуються про посівну і збір урожаю та навіть переїзд з одного села до іншого. Проблема двох мостів турбувала жителів села Дальнічень часто і вони потребували капітального ремонту", — йдеться у повідомленні.

Днями будівельники відремонтували два мости та відновлений рух для жителів села.

Нагадаємо, у Миколаївській області відновили зруйновані окупантами мости.

Новозбудовані споруди відкрили через річку Інгул у Воскресенській територіальній громаді та річку Інгулець — у Снігурівській. Руйнації мости зазнали внаслідок бойових дій під час вторгнення російських окупантів на території цих громад.