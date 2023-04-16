Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области отремонтировали два моста в пограничном селе arrow

В Одесской области отремонтировали два моста в пограничном селе

16 апреля 2023 20:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одесской области отремонтировали два моста в пограничной деревне
Ремонт аварийного моста. Фото: Староказацкая громада
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Староказацкой громаде отремонтировали два моста. Сооружения длительное время были в аварийном состоянии.

Об этом сообщает Староказацкая громада.

Читайте также:

Ремонт мостов имеет важное значение для жителей села, говорят в громаде, потому что длительное время двигаться этими сооружениями было опасно.

"Дорожное сообщение в селах всегда играет важную роль для жителей и аграриев, которые круглогодично беспокоятся о посевной и сборе урожая при переезде из одного села в другое. Проблема двух мостов беспокоила жителей села Дальничень, они нуждались в капитальном ремонте", — говорится в сообщении.

На днях строители отремонтировали два моста и восстановленное движение для жителей села.

Напомним, в Николаевской области восстановили разрушенные оккупантами мосты.

Новые сооружения открыли через реку Ингул в Воскресенской территориальной громаде и реку Ингулец — в Снигиревской. Разрушения мосты подверглись в результате боевых действий во время вторжения российских оккупантов на территории этих громад.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB