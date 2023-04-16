В Одесской области отремонтировали два моста в пограничной деревне

В Одесской области отремонтировали два моста в пограничном селе
В Староказацкой громаде отремонтировали два моста. Сооружения длительное время были в аварийном состоянии.
Об этом сообщает Староказацкая громада.
Ремонт мостов имеет важное значение для жителей села, говорят в громаде, потому что длительное время двигаться этими сооружениями было опасно.
"Дорожное сообщение в селах всегда играет важную роль для жителей и аграриев, которые круглогодично беспокоятся о посевной и сборе урожая при переезде из одного села в другое. Проблема двух мостов беспокоила жителей села Дальничень, они нуждались в капитальном ремонте", — говорится в сообщении.
На днях строители отремонтировали два моста и восстановленное движение для жителей села.
Напомним, в Николаевской области восстановили разрушенные оккупантами мосты.
Новые сооружения открыли через реку Ингул в Воскресенской территориальной громаде и реку Ингулец — в Снигиревской. Разрушения мосты подверглись в результате боевых действий во время вторжения российских оккупантов на территории этих громад.