В Одесской области отремонтировали два моста в пограничной деревне

Ремонт аварийного моста. Фото: Староказацкая громада

В Староказацкой громаде отремонтировали два моста. Сооружения длительное время были в аварийном состоянии.

Об этом сообщает Староказацкая громада.

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Ремонт мостов имеет важное значение для жителей села, говорят в громаде, потому что длительное время двигаться этими сооружениями было опасно.

"Дорожное сообщение в селах всегда играет важную роль для жителей и аграриев, которые круглогодично беспокоятся о посевной и сборе урожая при переезде из одного села в другое. Проблема двух мостов беспокоила жителей села Дальничень, они нуждались в капитальном ремонте", — говорится в сообщении.

На днях строители отремонтировали два моста и восстановленное движение для жителей села.

Напомним, в Николаевской области восстановили разрушенные оккупантами мосты.

Новые сооружения открыли через реку Ингул в Воскресенской территориальной громаде и реку Ингулец — в Снигиревской. Разрушения мосты подверглись в результате боевых действий во время вторжения российских оккупантов на территории этих громад.