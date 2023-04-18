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На Одещині виявили літню жінку, яка кілька діб лежала в лісосмузі

18 квітня 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині виявили літню жінку, яка кілька діб лежала в лісосмузі
Літній жінці надають першу допомогу. Фото: Національна поліція України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У лісосмузі Одеської області знайшли знесилену жінку. Літня пані провела на вулиці кілька діб та ледь не вмерла від зневоднення й переохолодження.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За повідомленням правоохоронців до них звернулася жінка, яка загубила свою 74-річну матір. Спочатку родичі намагалися розшукати її самостійно, а потім звернулися до поліції. 

"Пенсіонерку розшукали за дві години. Вона, знесилена, лежала в лісосмузі поблизу села, де впала, коли гуляла околицями, і не змогла підвестися. Старенькій надали невідкладну допомогу, напоїли її та привезли додому, де на неї вже чекала "швидка", — повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції  Павло Бобчинський.

Наразі літня жінка знаходиться у медзакладі. Лікарі констатували у пенсіонерки переохолодження та зневоднення організму та зауважили, що якби вона пробула без допомоги ще деякий час, то вони вже не змогли б її врятувати.

Зазначимо, що у разі зникнення людини, особливо дітей та людей поважного віку, не гаяти час, а відразу звертатися до територіального підрозділу поліції або на спецлінію "102".

Нагадаємо, в Одесі патрульні затримали водія авто з рекордною кількістю алкоголю в крові.  Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2, 36 проміле — це в 12 разів вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водії із вмістом алкоголю 1,79 проміле та 1,44, що в разів більше норми в 9 та 7 разів відповідно. 

 

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