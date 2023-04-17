Одеські патрульні допомогли доставити хвору дитину до лікарні

Патрульні Віталій Кравець та Наталя Кухар. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Патрульні поліцейські супроводили авто з хворою дитиною до лікарні. Хлопчика вдалося врятувати завдяки тому, що лікарі вчасно надали медичну допомогу.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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На автомобільній дорозі Київ-Одеса до поліцейських звернулась стурбована водійка. Вона розповіла, що везе хвору дитину з високою температурою до лікарні й через ускладнення в русі дуже хвилюється, що її син може не встигнути вчасно отримали необхідну медичну допомогу.

Порятунок дитини

Патрульні Віталій Кравець та Наталя Кухар одразу прийняли рішення супроводити автівку. Увімкнувши спеціальні сигнали, інспектори забезпечили безперешкодний проїзд та допомогли матері з дитиною оперативно дістатися до лікарні.

Згодом вдячна жінка зателефонувала на гарячу лінію 102 та попросила передати слова подяки охоронцям порядку, які допомогли їй у скрутній ситуації.

Нагадаємо, в Одесі патрульні затримали водія авто з рекордною кількістю алкоголю в крові. Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2, 36 проміле — це в 12 разів вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водії із вмістом алкоголю 1,79 проміле та 1,44, що в разів більше норми в 9 та 7 разів відповідно.