Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Врятували хлопчика: одеські патрульні допомогли доставити хвору дитину до лікарні arrow

Врятували хлопчика: одеські патрульні допомогли доставити хвору дитину до лікарні

17 квітня 2023 12:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеські патрульні допомогли доставити хвору дитину до лікарні
Патрульні Віталій Кравець та Наталя Кухар. Фото: Патрульна поліція Одеської області
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Патрульні поліцейські супроводили авто з хворою дитиною до лікарні. Хлопчика вдалося врятувати завдяки тому, що лікарі вчасно надали медичну допомогу.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

Читайте також:

На автомобільній дорозі Київ-Одеса до поліцейських звернулась стурбована водійка. Вона розповіла, що везе хвору дитину з високою температурою до лікарні й через ускладнення в русі дуже хвилюється, що її син може не встигнути вчасно отримали необхідну медичну допомогу.

Порятунок дитини

Патрульні Віталій Кравець та Наталя Кухар одразу прийняли рішення супроводити автівку. Увімкнувши спеціальні сигнали, інспектори забезпечили безперешкодний проїзд та допомогли матері з дитиною оперативно дістатися до лікарні.

Згодом вдячна жінка зателефонувала на гарячу лінію 102 та попросила передати слова подяки охоронцям порядку, які допомогли їй у скрутній ситуації.

Нагадаємо, в Одесі патрульні затримали водія авто з рекордною кількістю алкоголю в крові.  Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2, 36 проміле — це в 12 разів вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водії із вмістом алкоголю 1,79 проміле та 1,44, що в разів більше норми в 9 та 7 разів відповідно. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB