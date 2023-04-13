В Одесі затримали водія авто з рекордною кількістю алкоголю в крові

Патрульні поліцейські на службі. Фото: Патрульна поліція України / facebook

За вчорашню добу поліцейські зупинили 15 водіїв в стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю майже в 12 разів перевищив норму.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

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Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2, 36 проміле — це в 12 разів вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водії із вмістом алкоголю 1,79 проміле та 1,44, що в разів більше норми в 9 та 7 разів відповідно.

Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю у крові — 0,2 проміле. За водіння у нетверезому стані на порушників чекає штраф у розмірі від 17 тис. гривень та позбавлення прав водія мінімум на рік.

ДТП за минулу добу

Учора ввечері, на вулиці Балківській, велосипедист намагався об'їхати припарковану вантажівку та не впорався з керуванням, що призвело до падіння. Внаслідок чого, веловодія шпиталізували.

Також у Київському районі міста водій авто BMW скоїв наїзд на пішохода. Жінку доставило до лікарні.

ДТП на Одещині

11 квітня на вулиці Чорноморського козацтва в Суворовському районі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковий автомобіль Mitsubishi та вантажівка DAF.

У ніч з 6 на 7 квітня на перехресті вулиць Малої Арнаутської та Рішельєвської у центрі Одеси сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, водій автомобіля BMW, 20-річний молодик, не дотримався правил дорожнього руху та проїхав на червоне світло, після чого зіткнувся з Mercedes, який рухався перпендикулярно на зелене світло.