В Одессе задержали водителя авто с рекордным количеством алкоголя в крови

Патрульные полицейские на службе. Фото: Патрульная полиция Украины / facebook

За вчерашние сутки полицейские остановили 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения. У "рекордсмена" содержание алкоголя почти в 12 раз превысило норму.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

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Во время проверки мужчины на трезвость "Драгер" показал рекордный результат — 2, 36 промилле — это в 12 раз выше установленной нормы. Кроме того, патрульные полицейские остановили водители с содержанием алкоголя 1,79 промилле и 1,44, что в раз больше нормы в 9 и 7 раз соответственно.

Отметим, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови — 0,2 промилле. За вождение в нетрезвом состоянии нарушителей ждет штраф в размере от 17 тыс. гривен и лишение водительских прав минимум в год.

ДТП за минувшие сутки

Вчера вечером, на улице Балковской, велосипедист пытался объехать припаркованный грузовик и не справился с управлением, что привело к падению. В результате, веловодец госпитализирован.

Также в Киевском районе города водитель авто BMW совершил наезд на пешехода. Женщину доставило в больницу.

ДТП в Одесской области

11 апреля на улице Черноморского казачества в Суворовском районе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и грузовик DAF.

В ночь с 6 на 7 апреля на перекрестке улиц Малой Арнаутской и Ришельевской в центре Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, 20-летний парень, не придерживался правил дорожного движения и проехал на красный свет, после чего столкнулся с Mercedes, который двигался перпендикулярно зеленому свету.