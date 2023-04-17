Одесские патрульные помогли доставить больного ребенка в больницу

Патрульные Виталий Кравец и Наталья Кухарь. Фото: Патрульная полиция Одесской области

Патрульные полицейские сопровождали автомобиль с больным ребенком в больницу. Мальчика удалось спасти благодаря тому, что врачи вовремя оказали медицинскую помощь.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

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На автомобильной дороге Киев-Одесса к полицейским обратилась обеспокоенная женщина. Она рассказала, что везет больного ребенка с высокой температурой в больницу и из-за осложнений в движении очень волнуется, что ее сын может не успеть вовремя получить необходимую медицинскую помощь.

Спасение ребенка

Патрульные Виталий Кравец и Наталья Кухарь сразу приняли решение сопроводить автомобиль. Включив специальные сигналы, инспекторы обеспечили беспрепятственный проезд и помогли матери с ребенком оперативно добраться до больницы.

Впоследствии благодарная женщина позвонила по телефону на горячую линию 102 и попросила передать слова благодарности правоохранителям, которые помогли ей в затруднительной ситуации.

Напомним, в Одессе патрульные задержали водителя автомобиля с рекордным количеством алкоголя в крови. Во время проверки мужчины на трезвость "Драгер" показал рекордный результат 2,36 промилле — это в 12 раз выше установленной нормы. Кроме того, патрульные полицейские остановили водители с содержанием алкоголя 1,79 промилле и 1,44, что в раз больше нормы в 9 и 7 раз соответственно.