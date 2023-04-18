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В Одесской области обнаружили пожилую женщину, которая несколько суток лежала в лесополосе

18 апреля 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области обнаружили пожилую женщину, которая несколько суток лежала в лесополосе
Пожилой женщине оказывают первую помощь. Фото: Национальная полиция Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В лесополосе Одесской области обнаружили обессиленную женщину. Пожилая дама провела на улице несколько суток и чуть не умерла от обезвоживания и переохлаждения.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По сообщению правоохранителей к ним обратилась женщина, потерявшая свою 74-летнюю мать. Сначала родственники пытались разыскать ее самостоятельно, а затем обратились в полицию.

"Пенсионерку разыскали за два часа. Она, обессиленная, лежала в лесополосе вблизи села, где упала, когда гуляла по окрестностям, и не смогла подняться. Старухе оказали неотложную помощь, напоили ее и привезли домой, где ее уже ждала "скорая", — сообщил начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский.

Пожилая женщина находится в медучреждении. Врачи констатировали у пенсионерки переохлаждение и обезвоживание организма и заметили, что если бы она пробыла без помощи еще некоторое время, они уже не смогли бы ее спасти.

Отметим, что в случае исчезновения человека, особенно детей и людей преклонного возраста, не тратить попусту время, а сразу обращаться в территориальное подразделение полиции или на спецлинию "102".

Напомним, в Одессе патрульные задержали водителя автомобиля с рекордным количеством алкоголя в крови. Во время проверки мужчины на трезвость "Драгер" показал рекордный результат — 2, 36 промилле — это в 12 раз выше установленной нормы. Кроме того, патрульные полицейские остановили водители с содержанием алкоголя 1,79 промилле и 1,44, что в раз больше нормы в 9 и 7 раз соответственно.

 

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