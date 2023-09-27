На Одещині виявили схему переправлення призовників через кордон
На Одещині правоохоронці затримали організатора та одного з членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Серед затриманих — 42-річний житель іншої області, який раніше був обвинувачений у розбійних нападах та бандитизмі на території кількох областей України, і 44-річний одесит.
За дослідженням правоохоронців, 42-річний фігурант, який вже перебуває під судовим наглядом за звинуваченням розробив план для організації незаконної переправи "ухилянтів" за кордон, обминаючи пункти пропуску.
Основним методом було переконування молодих чоловіків призовного віку, що зв'язки організатора забезпечать їх незаконний перетин кордону в Республіку Молдова за гроші. Після цього "клієнтам" надавали поради та інструкції щодо перетину кордону та перевозили їх до іншої області, прикордонної з Придністров'ям. Там уже чекав третій спільник групи, який забезпечував їх переправу за кордон. Ці "послуги" оцінювалися від 3500 до 5000 доларів США.
Яке покарання чекає на організаторів схеми
Поліцейські провели спецоперацію для одночасного затримання організатора та його спільника. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3 500 доларів США.