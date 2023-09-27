На Одещині виявили схему переправлення призовників через кордон

Правоохоронці затримали перевізника чоловіків за кордон. Фото: ГУНП в Одеській області

На Одещині правоохоронці затримали організатора та одного з членів злочинної групи, які причетні до схеми незаконного переправлення призовників через кордон за грошову винагороду. Зловмисникам загрожує великий термін ув'язнення.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Серед затриманих — 42-річний житель іншої області, який раніше був обвинувачений у розбійних нападах та бандитизмі на території кількох областей України, і 44-річний одесит.

За дослідженням правоохоронців, 42-річний фігурант, який вже перебуває під судовим наглядом за звинуваченням розробив план для організації незаконної переправи "ухилянтів" за кордон, обминаючи пункти пропуску.

Затримання організаторів схеми перевезення чоловіків. Фото: ГУНП в Одеській області

Основним методом було переконування молодих чоловіків призовного віку, що зв'язки організатора забезпечать їх незаконний перетин кордону в Республіку Молдова за гроші. Після цього "клієнтам" надавали поради та інструкції щодо перетину кордону та перевозили їх до іншої області, прикордонної з Придністров'ям. Там уже чекав третій спільник групи, який забезпечував їх переправу за кордон. Ці "послуги" оцінювалися від 3500 до 5000 доларів США.

Речові докази злочину. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на організаторів схеми

Поліцейські провели спецоперацію для одночасного затримання організатора та його спільника. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3 500 доларів США.