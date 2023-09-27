В Одесской области обнаружили схему переправки призывников через границу
В Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Среди задержанных — 42-летний житель другой области, ранее обвиняемый в разбойных нападениях и бандитизме на территории нескольких областей Украины, и 44-летний одессит.
По исследованию правоохранителей, 42-летний фигурант, уже находящийся под судебным надзором за обвинением, разработал план для организации незаконной переправы "уклонистов" за границу, минуя пункты пропуска.
Основным методом было убеждение молодых мужчин призывного возраста, что связи организатора обеспечат их незаконное пересечение границы в Республику Молдова за деньги. После этого "клиентам" предоставляли советы и инструкции по пересечению границы и перевозили их в другую область, приграничную с Приднестровьем. Там уже ждал третий подельник группы, который обеспечивал их переправу за границу. Эти "услуги" оценивались от 3500 до 5000 долларов США.
Какое наказание ждет организаторов схемы
Полицейские провели спецоперацию по одновременному задержанию организатора и его сообщника. Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов США.