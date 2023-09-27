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В Одесской области обнаружили схему переправки призывников через границу

27 сентября 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области обнаружили схему переправки призывников через границу
Правоохранители задержали перевозчика мужчин за границу. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области правоохранители задержали организатора и одного из членов преступной группы, причастных к схеме незаконной переправки призывников через границу за денежное вознаграждение. Злоумышленникам грозит большой срок заключения.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Среди задержанных — 42-летний житель другой области, ранее обвиняемый в разбойных нападениях и бандитизме на территории нескольких областей Украины, и 44-летний одессит.

По исследованию правоохранителей, 42-летний фигурант, уже находящийся под судебным надзором за обвинением, разработал план для организации незаконной переправы "уклонистов" за границу, минуя пункты пропуска.

Фото: ГУНП в Одесской области
Задержание организаторов схемы перевозки мужчин. Фото: ГУНП в Одесской области

Основным методом было убеждение молодых мужчин призывного возраста, что связи организатора обеспечат их незаконное пересечение границы в Республику Молдова за деньги. После этого "клиентам" предоставляли советы и инструкции по пересечению границы и перевозили их в другую область, приграничную с Приднестровьем. Там уже ждал третий подельник группы, который обеспечивал их переправу за границу. Эти "услуги" оценивались от 3500 до 5000 долларов США.

Фото: ГУНП в Одесской области
Вещественные доказательства преступления. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет организаторов схемы

Полицейские провели спецоперацию по одновременному задержанию организатора и его сообщника. Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов США.

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