Вирок курсанту за нічну крадіжку з проникненням на Одещині

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині суд покарав військовослужбовця-курсанта за крадіжку. Уночі він заліз до чужої оселі через відчинене вікно та виніс телефон і навушники. Чоловік визнав провину і розкаявся.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий вкрав навушники і телефон

Відомо, що, курсант зведеного навчального батальйону "Граніт-79", уночі 21 травня 2025 року проник до будинку в Одеській області через незачинене вікно. У спальні він поцупив мобільний телефон ROSO C65 із SIM-карткою та бездротові навушники TWS M10. Загальна вартість викраденого — 3 737,76 грн. Після крадіжки втік і розпорядився незаконно придбаним майном на власний розсуд.

Яке покарання за крадіжку

Справу розглянули в спрощеному порядку, потерпіла письмово попросила слухати без неї, обвинувачений усе визнав і пояснив, як скоїв злочин. Суд кваліфікував дії за статтею "крадіжка з проникненням у житло, вчинена під час воєнного стану".

Хлопцеві призначили 5 років позбавлення волі, але пізніше звільнили від відбування покарання з випробуванням на 3 роки. На цей час на нього поклали обов’язки: не виїжджати з України без дозволу пробації, повідомляти про зміну місця проживання/роботи/навчання та з’являтися на реєстрацію. З курсанта також стягнули 6 361,20 грн вартості експертизи на користь держави.

