Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині військовий заліз у чужий дім і пограбував — вирок суду

На Одещині військовий заліз у чужий дім і пограбував — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 01:29
Вирок курсанту за нічну крадіжку з проникненням на Одещині
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

На Одещині суд покарав військовослужбовця-курсанта за крадіжку. Уночі він заліз до чужої оселі через відчинене вікно та виніс телефон і навушники. Чоловік визнав провину і розкаявся. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Військовий вкрав навушники і телефон

Відомо, що, курсант зведеного навчального батальйону "Граніт-79", уночі 21 травня 2025 року проник до будинку в Одеській області через незачинене вікно. У спальні він поцупив мобільний телефон ROSO C65 із SIM-карткою та бездротові навушники TWS M10. Загальна вартість викраденого — 3 737,76 грн. Після крадіжки втік і розпорядився незаконно придбаним майном на власний розсуд.

Яке покарання за крадіжку

Справу розглянули в спрощеному порядку, потерпіла письмово попросила слухати без неї, обвинувачений усе визнав і пояснив, як скоїв злочин. Суд кваліфікував дії за статтею "крадіжка з проникненням у житло, вчинена під час воєнного стану".

Хлопцеві призначили 5 років позбавлення волі, але пізніше звільнили від відбування покарання з випробуванням на 3 роки. На цей час на нього поклали обов’язки: не виїжджати з України без дозволу пробації, повідомляти про зміну місця проживання/роботи/навчання та з’являтися на реєстрацію. З курсанта також стягнули 6 361,20 грн вартості експертизи на користь держави.

Нагадаємо, в Одесі суд покарав чоловіка, який штампував фейкові посвідчення СБУ, щоб допомагати чоловікам ухилятися від мобілізації. Також в Івано-Франківській області судили працівника ТЦК, якого звинуватили у застосуванні сили до військовозобов'язаного чоловіка під час мобілізації.

Одеса крадіжка Одеська область військові Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації