Приговор курсанту за ночную кражу с проникновением в Одесской области

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области суд наказал военнослужащего-курсанта за кражу. Ночью он залез в чужой дом через открытое окно и вынес телефон и наушники. Мужчина признал вину и раскаялся.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Военный украл наушники и телефон

Известно, что, курсант сводного учебного батальона "Гранит-79", ночью 21 мая 2025 года проник в дом в Одесской области через незакрытое окно. В спальне он украл мобильный телефон ROSO C65 с SIM-картой и беспроводные наушники TWS M10. Общая стоимость похищенного — 3 737,76 грн. После кражи убежал и распорядился незаконно приобретенным имуществом по своему усмотрению.

Какое наказание за кражу

Дело рассмотрели в упрощенном порядке, потерпевшая письменно попросила слушать без нее, обвиняемый все признал и объяснил, как совершил преступление. Суд квалифицировал действия по статье "кража с проникновением в жилище, совершенная во время военного положения".

Парню назначили 5 лет лишения свободы, но позже освободили от отбывания наказания с испытанием на 3 года. На это время на него возложили обязанности: не выезжать из Украины без разрешения пробации, сообщать об изменении места жительства/работы/учебы и появляться на регистрацию. С курсанта также взыскали 6 361,20 грн стоимости экспертизы в пользу государства.

Напомним, в Одессе суд наказал мужчину, который штамповал фейковые удостоверения СБУ, чтобы помогать мужчинам уклоняться от мобилизации. Также в Ивано-Франковской области судили работника ТЦК, которого обвинили в применении силы к военнообязанному мужчине во время мобилизации.