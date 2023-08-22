На Одещині викрили інспектора на поборах при огляді суден

Затримання хабарника. Фото: Одеська обласна прокуратура

Співробітники Одеської обласної прокуратури розкрили скандальну схему отримання хабаря в одному із відділів прикордонслужби. Інспектор Ізмаїльського прикордонного посту брав побори при огляді суден.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Побори при огляді суден

Розслідування вказує на те, що керівник відділу прикордонної служби влаштував організовану схему, вимагаючи від підлеглих хабарів. Він заохочував підлеглих співробітників отримувати гроші від агентів компаній, які спрощено проходили прикордонний контроль суден.

Обшуки одному із відділів прикордонслужби. Фото: Одеська обласна прокуратура

Сума "внеску" становила 100 доларів США за морське судно та 50 доларів США за річковий корабель, який перетинає державний кордон України. Як результат, підлеглі мали "заносити" до 2000 доларів США за одну зміну.

"Прикордонників затримали після одержання чергового траншу неправомірних коштів. Правоохоронці задокументували одержання спільниками 3400 доларів США. За клопотанням прокурора підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою застави", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці фіксують отримання хабаря. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання чекає на прикордонників

Прокурори висунули підозри начальнику та інспектору одного з відділів прикордонної служби Ізмаїльського прикордонного посту згідно зі статтею 368 частини 3 Кримінального Кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині співробітники Державного Бюро Розслідувань виявили порушення в одній з військових частин. За даними слідства, командир взводу причетний до вимагання хабарів від бійців за можливість взяти відгул.