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В Одесской области разоблачили инспектора на поборах при осмотре судов

22 августа 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области разоблачили инспектора на поборах при осмотре судов
Задержание взяточника. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сотрудники Одесской областной прокуратуры раскрыли скандальную схему получения взятки в одном из отделов погранслужбы. Инспектор Измаильского пограничного поста принимал поборы при осмотре судов.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Поборы при осмотре судов

Расследование указывает, что руководитель отдела пограничной службы устроил организованную схему, требуя от подчиненных взяток. Он поощрял подчиненных сотрудников получать деньги от агентов компаний, упрощенно проходивших пограничный контроль судов.

Обыски в одном из отделов погранслужбы. Фото: Одесская областная прокуратура

Сумма "взноса" составила 100 долларов США за морское судно и 50 долларов США за речной корабль, пересекающий государственную границу Украины. Как результат подчиненные должны были заносить до 2000 долларов США за одну смену.

"Пограничников задержали после получения очередного транша неправомерных средств. Правоохранители задокументировали получение сообщниками 3400 долларов США. По ходатайству прокурора подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога", — говорится в сообщении.

Правоохранители фиксируют получение взятки. Фото: Одесская областная прокуратура
Правоохранители фиксируют получение взятки. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание ждет пограничников

Прокуроры выдвинули подозрения начальнику и инспектору одного из отделов пограничной службы Измаильского пограничного поста согласно статье 368 части 3 Уголовного Кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области сотрудники Государственного Бюро Расследований обнаружили нарушения в одной из воинских частей. По данным следствия, командир взвода причастен к требованию взяток от бойцов за возможность взять отгул.

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