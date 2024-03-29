На Одещині викрили водія, що допомагав у втечі призовників за кордон

Охоронці кордону затримали трьох ухилянтів та водія. Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники затримали переправника, який працював на адміна телеграм-каналу. За попередньою змовою з організатором, він перевозив ухилянтів до державного кордону та за це отримував відсоток оплати.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Подробиці діяльності

Чоловік був у змові з адміністратором одного з телеграм-каналів. Згідно зі схемою, адмін надавав ухилянтам інструкції втечі до Молдови, а чоловік мав підсадити призовників в автівку та відвести їх до держкордону України.

Адміністратор каналу за свої послуги з онлайн-консультування брав з кожного ухилянта по 2 тисячі доларів. Водій отримував свій відсоток за трансфер. Так, керманича затримали прикордонники, коли той намагався провезти трьох чоловіків призовного віку.

Яке покарання загрожує

Перевізнику повідомили про підозру згідно ст. 332 ККУ у незаконному переправленні осіб за державний кордон України. За цей злочин йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Стосовно трьох мандрівників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Вони обинувачуються у спробі незаконного перетинання державного кордону України, за що ухилянтам загрожує штраф у розмірі до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спроби незаконного перетину кордону на Одещині

Нагадаємо, що одесит захотів уникнути військової служби та втекти до Молдови через річки. Під час перетину водойми він застряг у очереті, але його врятував місцевий житель.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили двох чоловіків, які організували схему відправки військовозобов'язаних за кордон через болота та плавні у спеціальних костюмах. За такий сервіс кожен ухилянт мав заплатити більше п'яти тисяч доларів.