Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині викрили водія, що допомагав у втечі призовників за кордон arrow

На Одещині викрили водія, що допомагав у втечі призовників за кордон

29 березня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині викрили водія, що допомагав у втечі призовників за кордон
Охоронці кордону затримали трьох ухилянтів та водія. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині прикордонники затримали переправника, який працював на адміна телеграм-каналу. За попередньою змовою з організатором, він перевозив ухилянтів до державного кордону та за це отримував відсоток оплати.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Читайте також:

Подробиці діяльності

Чоловік був у змові з адміністратором одного з телеграм-каналів. Згідно зі схемою, адмін надавав ухилянтам інструкції втечі до Молдови, а чоловік мав підсадити призовників в автівку та відвести їх до держкордону України.

Адміністратор каналу за свої послуги з онлайн-консультування брав з кожного ухилянта по 2 тисячі доларів. Водій отримував свій відсоток за трансфер. Так, керманича затримали прикордонники, коли той намагався провезти трьох чоловіків призовного віку.

Яке покарання загрожує

Перевізнику повідомили про підозру згідно ст. 332 ККУ у незаконному переправленні осіб за державний кордон України. За цей злочин йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Стосовно трьох мандрівників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Вони обинувачуються у спробі незаконного перетинання державного кордону України, за що ухилянтам загрожує штраф у розмірі до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спроби незаконного перетину кордону на Одещині

Нагадаємо, що одесит захотів уникнути військової служби та втекти до Молдови через річки. Під час перетину водойми він застряг у очереті, але його врятував місцевий житель.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили двох чоловіків, які організували схему відправки військовозобов'язаних за кордон через болота та плавні у спеціальних костюмах. За такий сервіс кожен ухилянт мав заплатити більше п'яти тисяч доларів.

Одеса
Молдова
прикордонники
Одеська область
військовий призов
Новини Одеси
водії
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ