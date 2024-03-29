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На Одесчине разоблачили водителя, который помогал призывникам бежать за границу

29 марта 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На Одесчине разоблачили водителя, который помогал призывникам бежать за границу
Охранники границы задержали троих уклонистов и водителя. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области пограничники задержали перевозчика, работавшего на админа телеграмм-канала. По предварительному сговору с организатором, он перевозил уклонистов к государственной границе, и за это получал процент оплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Подробности деятельности

Мужчина был в сговоре с администратором одного из телеграмм-каналов. Согласно схеме, админ предоставлял уклонистам инструкции побега в Молдову, а мужчина должен был подсадить призывников в свой автомобиль и отвести их к госгранице Украины.

Администратор канала за свои услуги по онлайн-консультированию брал с каждого уклониста по 2 тысячи долларов. Водитель получал свой процент за трансфер. Так, перевозчика задержали пограничники, когда тот пытался провезти трех мужчин призывного возраста.

Какое наказание грозит

Перевозчику сообщили о подозрении согласно ст. 332 УК в незаконной переправке лиц за государственную границу Украины. За это преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении трех путешественников составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП. Они обвиняются в попытке незаконного пересечения государственной границы Украины, за что уклоняющим грозит штраф в размере до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Попытки незаконного пересечения границы в Одесской области

Напомним, что одессит захотел избежать военной службы и бежать в Молдову через реки. Во время пересечения водоема он застрял в камышах, но его спас местный житель.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили двух мужчин, организовавших схему отправки военнообязанных за границу через болота и плавни в специальных костюмах. За такой сервис каждый уклонист должен был заплатить более пяти тысяч долларов.

Одесса
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пограничники
Одесская область
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