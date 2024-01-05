На Одещині вилучили безакцизних сигарет на 4 мільйони гривень — БЕБ

БЕБ знайшло підпільну продукцію. Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило в Одеській області підпільну схему оборудки безакцизними сигаретами. Злочинна група продавала "електронки" в Інтернеті, не маючи відповідного дозволу на реалізацію.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

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Деталі підпільної діяльності

Співробітники БЕБ під час обшуків вилучили:

понад 52 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку,

тютюн,

електронні сигарети без марок акцизного податку,

рідину з характерним запахом спирту,

тютюн для кальяну без марок акцизного податку тощо.

Загальна сума контрафактної продукції становила 4 мільйони гривень.

"Наразі досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії для встановлення повного кола осіб причетних до злочину", — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, в Одеській області фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили велику партію контрабанди. Правоохоронці знайшли контейнер з безакцизними сигаретами на 32 мільйони гривень.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали співробітника комунальної установи Одеської міської ради. Чоловік брав хабарі з підприємців за продаж товару у невстановлених місцях.