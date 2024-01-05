На Одещині вилучили безакцизних сигарет на 4 мільйони гривень — БЕБ
Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило в Одеській області підпільну схему оборудки безакцизними сигаретами. Злочинна група продавала "електронки" в Інтернеті, не маючи відповідного дозволу на реалізацію.
Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.
Деталі підпільної діяльності
Співробітники БЕБ під час обшуків вилучили:
- понад 52 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку,
- тютюн,
- електронні сигарети без марок акцизного податку,
- рідину з характерним запахом спирту,
- тютюн для кальяну без марок акцизного податку тощо.
Загальна сума контрафактної продукції становила 4 мільйони гривень.
"Наразі досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії для встановлення повного кола осіб причетних до злочину", — йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, в Одеській області фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) вилучили велику партію контрабанди. Правоохоронці знайшли контейнер з безакцизними сигаретами на 32 мільйони гривень.
Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали співробітника комунальної установи Одеської міської ради. Чоловік брав хабарі з підприємців за продаж товару у невстановлених місцях.
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