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Вимагав хабаря за надання дозволу торгівлі — в Одесі затримали співробітника міськради

5 січня 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вимагав хабаря за надання дозволу торгівлі — в Одесі затримали співробітника міськради
Правоохоронці затримали чиновника. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці затримали співробітника комунальної установи Одеської міської ради. Чоловік брав хабарі з підприємців за продаж товару у невстановлених місцях.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі злочинної схеми

Спеціаліст головного відділу демонтажу "Муніципальної служби розвитку торгівлі" організував схему "грошового збагачення", згідно з якою підприємці мали щомісяця сплачувати йому "данину". Свої "послуги" він планував надавати бізнесменам у Пересипському районі. 

Затримали горе-чиновника під час отримання грошей за чергову "угоду". Перед цим підприємець звернувся до поліції з заявою про вимагання у нього хабаря. 

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одеському районі затримали етнічну злочинну групу. Правопорушників підозрюють у пограбуванні торгового павільйону на ринку "7 кілометр".

Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вирвав у потерпілого з рук сумку та втік з нею. 

Додамо, в Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило посадовця, який "заробляв" на зернотрейдерах. Працівник Укртрансбезпеки за хабар пропускав фури, які не відповідали габаритно-ваговим нормам.

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