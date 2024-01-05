Вимагав хабаря за надання дозволу торгівлі — в Одесі затримали співробітника міськради
В Одесі правоохоронці затримали співробітника комунальної установи Одеської міської ради. Чоловік брав хабарі з підприємців за продаж товару у невстановлених місцях.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі злочинної схеми
Спеціаліст головного відділу демонтажу "Муніципальної служби розвитку торгівлі" організував схему "грошового збагачення", згідно з якою підприємці мали щомісяця сплачувати йому "данину". Свої "послуги" він планував надавати бізнесменам у Пересипському районі.
Затримали горе-чиновника під час отримання грошей за чергову "угоду". Перед цим підприємець звернувся до поліції з заявою про вимагання у нього хабаря.
Яке покарання загрожує
Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одеському районі затримали етнічну злочинну групу. Правопорушників підозрюють у пограбуванні торгового павільйону на ринку "7 кілометр".
Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вирвав у потерпілого з рук сумку та втік з нею.
Додамо, в Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило посадовця, який "заробляв" на зернотрейдерах. Працівник Укртрансбезпеки за хабар пропускав фури, які не відповідали габаритно-ваговим нормам.
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