"Заробляв" гроші на зернотрейдерах — на Одещині викрили підприємця-шахрая

Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: ДБР

В Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило посадовця, який "заробляв" на зернотрейдерах. Працівник Укртрансбезпеки за хабар пропускав фури, які не відповідали габаритно-ваговим нормам.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Деталі злочинної схеми

Чоловік поставив на потік заробіток на вагових комплексах Укртрансбезпеки на всіх основних транспортних розв’язках Одещини. За безперешкодний проїзд вантажівки з перевищеною допустимою вагою він брав з перевізників тисячу гривень.

У тому числі гроші платили практично всі зернотрейдери, які перевозили продукцію в порти Одещини. Таким чином правопорушник щомісячно міг заробляти щонайменше мільйон гривень.

Яке покарання загрожує

Затримали злочинця 2 січня під час отримання чергового хабаря. Наразі встановлюється повне коло причетних до оборудки посадовців Укртрансбезпеки. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одеському районі затримали етнічну злочинну групу. Правопорушників підозрюють у пограбуванні торгового павільйону на ринку "7 кілометр".

Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні містянина. Зловмисник вирвав у потерпілого з рук сумку та втік з нею.