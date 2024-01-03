"Зарабатывал" деньги на зернотрейдерах — в Одесской области разоблачили предпринимателя-мошенника

Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: ДБР

В Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило должностного лица, "зарабатывавшего" на зернотрейдерах. Работник Укртрансбезопасности за взятку пропускал фуры, не соответствовавшие габаритно-весовым нормам.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Детали преступной схемы

Мужчина поставил на поток заработок на весовых комплексах Укртрансбезопасности на всех основных транспортных развязках Одесской области. За беспрепятственный проезд грузовика с превышенным допустимым весом он брал с перевозчиков тысячу гривен.

Среди них деньги платили практически все зернотрейдеры, которые перевозили продукцию в порты Одесчины. Таким образом, правонарушитель ежемесячно мог зарабатывать по меньшей мере миллион гривен.

Какое наказание грозит

Задержан преступник 2 января во время получения очередной взятки. В настоящее время устанавливается полный круг причастных к сделке должностных лиц Укртрансбезопасности. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесском районе задержана этническая преступная группа. Правонарушителей подозревают в ограблении торгового павильона на рынке "7 километр".

Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, подозреваемого в ограблении горожанина. Злоумышленник вырвал у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.