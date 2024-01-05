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Требовал взятки за предоставление разрешения торговли — в Одессе задержан сотрудник горсовета

5 января 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Требовал взятки за предоставление разрешения торговли — в Одессе задержан сотрудник горсовета
Правоохранители задержали чиновника. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе стражи порядка задержали сотрудника коммунального учреждения Одесского городского совета. Мужчина брал взятки с предпринимателей за продажу товара в неустановленных местах.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной схемы

Специалист главного отдела демонтажа "Муниципальной службы развития торговли" организовал схему "денежного обогащения", согласно которой предприниматели должны ежемесячно платить ему "дань". Свои "услуги" он планировал предоставлять бизнесменам в Пересыпском районе.

Задержать горе-чиновника при получении денег за очередное "соглашение". Перед этим предприниматель обратился в полицию с заявлением о вымогательстве взятки.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесском районе задержана этническая преступная группа. Правонарушителей подозревают в ограблении торгового павильона на рынке "7 километр".

Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, подозреваемого в ограблении горожанина. Злоумышленник вырвал у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.

Добавим, в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило должностного лица, "зарабатывавшего" на зернотрейдерах. Работник Укртрансбезопасности за взятку пропускал фуры, не соответствующие габаритно-весовым нормам.

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