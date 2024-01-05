Требовал взятки за предоставление разрешения торговли — в Одессе задержан сотрудник горсовета
В Одессе стражи порядка задержали сотрудника коммунального учреждения Одесского городского совета. Мужчина брал взятки с предпринимателей за продажу товара в неустановленных местах.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Детали преступной схемы
Специалист главного отдела демонтажа "Муниципальной службы развития торговли" организовал схему "денежного обогащения", согласно которой предприниматели должны ежемесячно платить ему "дань". Свои "услуги" он планировал предоставлять бизнесменам в Пересыпском районе.
Задержать горе-чиновника при получении денег за очередное "соглашение". Перед этим предприниматель обратился в полицию с заявлением о вымогательстве взятки.
Какое наказание грозит
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Напомним, в Одесском районе задержана этническая преступная группа. Правонарушителей подозревают в ограблении торгового павильона на рынке "7 километр".
Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, подозреваемого в ограблении горожанина. Злоумышленник вырвал у потерпевшего из рук сумку и скрылся с ней.
Добавим, в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило должностного лица, "зарабатывавшего" на зернотрейдерах. Работник Укртрансбезопасности за взятку пропускал фуры, не соответствующие габаритно-весовым нормам.
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