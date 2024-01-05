В Одесской области изъяли безакцизных сигарет на 4 миллиона гривен — БЕБ

БЭБ нашел подпольную продукцию. Фото: БЕБ

Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачило в Одесской области подпольную схему сделки безакцизными сигаретами. Преступная группа продавала "электронки" в Интернете, не имея соответствующего разрешения на реализацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

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Сотрудники БЭБ во время обысков изъяли:

свыше 52 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога,

табак,

электронные сигареты без марок акцизного налога,

жидкость с характерным запахом спирта,

табак для кальяна без марок акцизного налога и т.д.

Общая сумма контрафактной продукции составила 4 миллиона гривен.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия для установления полного круга лиц, причастных к преступлению", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Одесской области специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) изъяли крупную партию контрабанды. Правоохранители обнаружили контейнер с безакцизными сигаретами на 32 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одессе стражи порядка задержали сотрудника коммунального учреждения Одесского городского совета. Мужчина брал взятки с предпринимателей за продажу товара в неустановленных местах.