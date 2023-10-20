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На Одещині винесли вирок військовому-втікачу

20 жовтня 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині винесли вирок військовому-втікачу
Руки військового. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області винесли вирок військовослужбовцю, який порушив армійський статут. Відомо, що солдат самовільно залишив місце розташування військової частини та був відсутній три місяці. 

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

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За інформацією правоохоронців, військовослужбовець не хотів виконувати свої військові обов'язки та вирішив втіки з місця базування. Інцидент стався 10 жовтня 2022 року, а знайти втікача вдалося 26 січня 2023 року. 

"У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся", — йдеться у повідомленні. 

Який вирок виніс суд

Солдата визнали винним у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України). Йому призначили ув'язнення на 5 років та 1 місяць. 

Нагадаємо, Київський районний суд Одеси призначив військовослужбовцю, якого підозрюють у вимаганні хабаря у розмірі мільйон гривень, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також ми писали, що Приморський суд Одеси визнав винною одеську лікарку, яка за 5 тисяч доларів хотіла "допомогти" ухилянту. За вчинене жінка відбудеться штрафом у розмірі 8 500 гривень. Ті 5 000 доларів, які вона отримала, конфісковано на користь держави.

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