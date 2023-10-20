В Одесской области вынесли приговор военному-беглецу

Руки военного. Фото иллюстративное: google.com

В Одесской области вынесли приговор военнослужащему, нарушившему армейский устав. Известно, что солдат самовольно покинул местоположение воинской части и отсутствовал три месяца.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Читайте также:

По информации правоохранителей, военнослужащий не хотел выполнять свои военные обязанности и решил бежать с места базирования. Инцидент произошел 10 октября 2022 года, а найти беглеца удалось 26 января 2023 года.

"В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся", — говорится в сообщении.

Какой приговор вынес суд

Солдат был признан виновным в самовольном уходе из воинской части (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Ему назначили заключение на 5 лет и 1 месяц.

Напомним, Киевский районный суд Одессы назначил военнослужащему, подозреваемому в вымогательстве взятки в размере миллион гривен, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также мы писали, что Приморский суд Одессы признал виновной одесского врача, которая за 5 тысяч долларов хотела "помочь" уклонисту. За совершенное женщина состоится штрафом в размере 8 500 гривен. Те 5 000 долларов, которые она получила, конфискованы в пользу государства.