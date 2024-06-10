Реконтсрукція критичної інфраструктури на Одещині: тендери на нагляд

Група людей вивчає проєкт. Фото: Freepik

На Одещині планують провести реконструкцію двох об'єктів критичної інфраструктури, відповідні закупівлі вже провели. Однак лише за нагляд, аби реалізація відповідала проєкту, витратять понад п'ять мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення аукціону на нагляд. Фото: скриншот

Деталі закупівель

Замовником у двох випадках виступила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, яка й оцінила послуги з авторського нагляду на об'єктах критичної інфраструктури у 2 461 292,35 гривень та у 3 125 235,04 гривень. Загально сума двох тендерів склала 5 586 527,39 гривень.

Оголошення аукціону на нагляд. Фото: скриншот

Закупівлю було проведено без використання електронної системи, переможцем в обох випадках стало ТОВ "НВП Укрекспертпроект", пропозиції якого збі із зазначеними оголошеними сумами.

Що має зробити підрядник

Задачею переможця є:

контроль за візуальною відповідністю проекту та реалізації;

розроблення робочої документації;

надання пропозицій про усунення відхилень у разі таких.

Однак авторський нагляд не включає слідкування за термінами та якістю виконання будівельно-ремонтних робіт.

Інші тендери на Одещині

Ми писали, що в Одесі планують відремонтувати трубу котельні "Північна-2", яка впала минулого року через негоду. Вартість послуг оцінили у понад 64 мільйони гривень. Відповідну закупівлю оголосило Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси".

Також компанії "Ростдорстрой" суд відмовив у розблокуванні підряду для ремонту та стабілізації аварійної дамби Хаджибейського лиману. Об'єкт перебуває в критичному стані, адже під час негоди майже кожного разу вода піднімається до критичної позначки.