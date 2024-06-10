Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині витратять понад 5 мільйонів гривень на наглядача за ремонтом — Prozorro arrow

На Одещині витратять понад 5 мільйонів гривень на наглядача за ремонтом — Prozorro

10 червня 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Реконтсрукція критичної інфраструктури на Одещині: тендери на нагляд
Група людей вивчає проєкт. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині планують провести реконструкцію двох об'єктів критичної інфраструктури, відповідні закупівлі вже провели. Однак лише за нагляд, аби реалізація відповідала проєкту, витратять понад п'ять мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:
Нагляд за ремонтом на 2 мільйони
Оголошення аукціону на нагляд. Фото: скриншот

Деталі закупівель

Замовником у двох випадках виступила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, яка й оцінила послуги з авторського нагляду на об'єктах критичної інфраструктури у 2 461 292,35 гривень та у 3 125 235,04 гривень. Загально сума двох тендерів склала 5 586 527,39 гривень. 

Нагляд за ремонтом на 3 мільйони
Оголошення аукціону на нагляд. Фото: скриншот

Закупівлю було проведено  без використання електронної системи, переможцем в обох випадках стало ТОВ "НВП Укрекспертпроект", пропозиції якого збі із зазначеними оголошеними сумами. 

Що має зробити підрядник

Задачею переможця є: 

  • контроль за візуальною відповідністю проекту та реалізації;
  • розроблення робочої документації;
  • надання пропозицій про усунення відхилень у разі таких.

Однак авторський нагляд не включає слідкування за термінами та якістю виконання будівельно-ремонтних робіт.

Інші тендери на Одещині

Ми писали, що в Одесі планують відремонтувати трубу котельні "Північна-2", яка впала минулого року через негоду. Вартість послуг оцінили у понад 64 мільйони гривень. Відповідну закупівлю оголосило Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси".

Також компанії "Ростдорстрой" суд відмовив у розблокуванні підряду для ремонту та стабілізації аварійної дамби Хаджибейського лиману. Об'єкт перебуває в критичному стані, адже під час негоди майже кожного разу вода піднімається до критичної позначки.

закупівлі
Одеса
Новини Одеси
тендер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня